Диего Коста отказался от тренировок с «Атлетико» - Советский спорт
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18 апреля 2019 17:43ФутболГичунцев Артур

Диего Коста отказался от тренировок с «Атлетико»

Об этом информирует AS.

Форвард сборной Испании Диего Коста отказался тренироваться с мадридским «Атлетико».

Согласно источнику, футболист досрочно покинул утреннее занятие команды.

Отметим, что 11 апреля нападающий был дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата Испании за оскорбление арбитра Хесуса Хиля Мансано в матче против «Барселоны» (0:2).

В текущем сезоне 30-летний Коста провел 21 матч, забил 5 голов и отдал 3 голевых передачи.

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