Диего Коста отказался от тренировок с «Атлетико»

Форвард сборной Испании Диего Коста отказался тренироваться с мадридским «Атлетико».
Согласно источнику, футболист досрочно покинул утреннее занятие команды.
Отметим, что 11 апреля нападающий был дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата Испании за оскорбление арбитра Хесуса Хиля Мансано в матче против «Барселоны» (0:2).
В текущем сезоне 30-летний Коста провел 21 матч, забил 5 голов и отдал 3 голевых передачи.
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