Отец десятилетнего футболиста обвинил клуб в расизме и отсудил 3000 фунтов

Как сообщает The Sun, отец ребенка после того, как его 10-летнего сына заменили в одном из матчей, обвинил клуб в расизме и эмоциональном насилии.
«Прошлым летом команды до 10 лет играли в предсезонном турнире, и менеджер заменил этого конкретного игрока. Замены - это только часть игры, и менеджер хотел дать всем равные возможности и даже игровое время.
Мы ничего не слышали о них в течение нескольких месяцев, но затем мы получили письмо из окружного суда Рединга, в котором говорилось, что мы пропустили слушание и были оштрафованы на 3000 фунтов стерлингов», - рассказал сотрудник пресс-службы клуба.
Отмечается, что руководство команды было удивлено штрафом, однако уверено, что клубу удастся оспорить решение суда и вернуть деньги.
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