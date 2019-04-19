Отец десятилетнего футболиста обвинил клуб в расизме и отсудил 3000 фунтов - Советский спорт
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19 апреля 2019 00:28Футбол

Отец десятилетнего футболиста обвинил клуб в расизме и отсудил 3000 фунтов

Английская детская футбольная команда «Виннерш Рейнджерс» была оштрафована на 3000 фунтов после того, как отец одного из игроков обвинил клуб в расизме.

Как сообщает The Sun, отец ребенка после того, как его 10-летнего сына заменили в одном из матчей, обвинил клуб в расизме и эмоциональном насилии.

«Прошлым летом команды до 10 лет играли в предсезонном турнире, и менеджер заменил этого конкретного игрока. Замены - это только часть игры, и менеджер хотел дать всем равные возможности и даже игровое время.

Мы ничего не слышали о них в течение нескольких месяцев, но затем мы получили письмо из окружного суда Рединга, в котором говорилось, что мы пропустили слушание и были оштрафованы на 3000 фунтов стерлингов», - рассказал сотрудник пресс-службы клуба.

Отмечается, что руководство команды было удивлено штрафом, однако уверено, что клубу удастся оспорить решение суда и вернуть деньги.

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