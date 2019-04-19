Кевин Трапп: К концу игры у меня почти не осталось сил

Голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп после ответного матча ¼ финала Лиги Европы с «Бенфикой» (2:0) рассказал, за счет чего его команде удалось выйти в полуфинал.
«Нам пришлось выложиться полностью, – приводит слова 28-летнего немца официальный сайт УЕФА. – Чтобы добиться того, к чему мы стремились, мы отдали в этой игре все и играли через боль. Даже у меня к концу игры почти не осталось сил».
Напомним, голы в ворота «Бенфики» забили Филип Костич и Себастьян Роде. Первый матч в Лиссабоне завершился победой хозяев со счетом 4:2. Таким образом, «Айнтрахт» вышел в полуфинал за счет голов в гостях.
Следующим соперником немцев станет «Челси». Первый матч пройдет 2 мая во Франкфурте-на-Майне, ответный – 9 мая в Лондоне.
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