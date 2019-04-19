Игроки «Манчестер Сити» оплатят болельщикам выезд на финал Кубка Англии - Советский спорт
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19 апреля 2019 11:38ФутболГичунцев Артур

Игроки «Манчестер Сити» оплатят болельщикам выезд на финал Кубка Англии

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на защитника Венсана Компани.

18 мая футболисты «Манчестер Сити» сыграют против «Уотфорда» в финале Кубка страны.

Согласно источнику, игроки «горожан» хотят выразить благодарность болельщикам после вылета из Лиги чемпионов.

Отмечается, что каждый футболист «Сити» оплатит автобус для фанатов, чтоб те могли бесплатно добраться до «Уэмбли», где и состоится матч за трофей.

Добавим, что поединок команд стартует в 19.00 мск.

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