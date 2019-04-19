«Ростов» погасил задолженность перед «Зенитом» по аренде Мевли

«Ростов» выступил с официальным заявлением об аренде защитника «Зенита» Михи Мевли.
«Задолженность по трансферу Михи Мевли перед ФК «Зенит» полностью погашена, обязательства по соглашению об аренде исполнены.
«Ростов» и «Зенит» традиционно связывают хорошие отношения, возникшее недопонимание мы решаем в рабочем порядке», – заявил PR-директор клуба Денис Штанько пресс-службе «Ростова».
Добавим, что контракт игрока с питерским клубом действует до лета 2021 года.
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