Оливье Жиру: «Айнтрахт»? Мне нравится играть с немецкими командами

Форвард «Челси» Оливье Жиру после выхода в полуфинал Лиги Европы высказался о предстоящем сопернике «синих» – «Айнтрахте» из Франкфурта.
«Мне нравится играть с немецкими командами, – приводит слова 32-летнего француза официальный сайт УЕФА. – Там будет отличная атмосфера.
Мы ждем по-настоящему тяжелых матчей. У «Айнтрахта» хорошая команда с отличными нападающими. Так что нам нужно быть внимательными и осторожными».
Напомним, в ответном матче ¼ финала «Челси» одержал победу над «Славией» (4:3) на стадионе «Стэмфорд Бридж» и по сумме двух матчей (5:3) вышел в полуфинал.
Первая игра между «Челси» и «Айнтрахтом» пройдет 2 мая во Франкфурте-на-Майне, ответная – 9 мая в Лондоне.
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