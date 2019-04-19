Оливье Жиру: «Айнтрахт»? Мне нравится играть с немецкими командами - Советский спорт
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19 апреля 2019 15:24ФутболЛипкин Антон

Оливье Жиру: «Айнтрахт»? Мне нравится играть с немецкими командами

«Челси» сыграет с «Айнтрахтом» в полуфинале Лиги Европы.

Форвард «Челси» Оливье Жиру после выхода в полуфинал Лиги Европы высказался о предстоящем сопернике «синих» – «Айнтрахте» из Франкфурта.

«Мне нравится играть с немецкими командами, – приводит слова 32-летнего француза официальный сайт УЕФА. – Там будет отличная атмосфера.

Мы ждем по-настоящему тяжелых матчей. У «Айнтрахта» хорошая команда с отличными нападающими. Так что нам нужно быть внимательными и осторожными».

Напомним, в ответном матче ¼ финала «Челси» одержал победу над «Славией» (4:3) на стадионе «Стэмфорд Бридж» и по сумме двух матчей (5:3) вышел в полуфинал.

Первая игра между «Челси» и «Айнтрахтом» пройдет 2 мая во Франкфурте-на-Майне, ответная – 9 мая в Лондоне.

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