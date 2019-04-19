Александр Ирхин – о матче Локомотив» - ЦСКА: Ставлю 60 на 40 в пользу подопечных Юрия Семина Известный российский тренер Александр Ирхин поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и ЦСКА.

- Это принципиальная встреча двух московских команд, и здесь фаворита нет априори. Но свои предпочтения в этой встрече я отдаю железнодорожникам. На сегодня у этой команды более зрелая игра, поэтому ставлю 60 на 40 в пользу подопечных Юрия Семина. Все-таки сказывается молодость и неопытность ЦСКА. Перепады в игровом плане и результатах могут не позволить вытащить такую ключевую встречу, - приводит слова Ирхина «Евро-футбол.ру».

Напомним, что встреча пройдет 20 апреля в Москве на домашнем стадионе «Локомотива» и начнется в 19:00 по московскому времени.