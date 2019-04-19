«Спартак» одержал победу над «Енисеем» в матче молодежного первенства - Советский спорт
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19 апреля 2019 16:48Футбол

«Спартак» одержал победу над «Енисеем» в матче молодежного первенства

Футболисты «Спартака» обыграли «Енисей» в матче 24-го тура молодежного первенства России со счетом 2:1.

В составе московского клуба голами отметились Илья Мазуров (51-я минута) и Данила Прошляков (57). У красноярской команды точным ударом отличился Юрий Марин (71).

Добавим, что матч основных команд в рамках 24-го тура чемпионата России состоится в воскресенье, 21 апреля.

Молодежное первенство
24-й тур

Спартак» (мол.) — «Енисей» (мол.) — 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 Мазуров (51), 2:0 Прошляков (57), 2:1 Марин (71).

«Спартак»: Поплевченков, Воропаев, Актисов (Литвинов, 46), Моргунов, Мохбалиев (Горбулин, 88), Сунгатулин (Калачевский, 64), Данилин, Маркитесов (Муталиев, 90+1), Оганесян (Репях, 71), Мазуров (Мельников, 58), Прошляков (к).

«Енисей»: Едапин, Ганус (к), Рожков (Луташев, 77), Воробьёв, Песиков (Польшиков, 86), Сахаров, Шалоников, Раздорских, Матвиенко (Морев, 61), Марин, Цогоев (Захаров, 76).

Предупреждения: Ганус (67), Шалоников (88).

Нереализованный пенальти: Матвиенко (11, мимо).

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