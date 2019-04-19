Гол Месси признан лучшим на минувшей игровой неделе в Лиге чемпионов (видео)

По итогам голосования лучшим голом минувшей недели был признан первый гол нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Манчестер Юнайтед» (3:0).
Ранее сообщалось, что Месси был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
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