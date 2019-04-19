ЦСКА проиграл «Локомотиву» в молодежном первенстве, «Краснодар» и «Зенит» сыграли вничью

Молодежка «Локомотива» на своем поле играла с ЦСКА и победила со счетом 2:0. В составе победителей отличились Николай Титков и Тимур Сулейманов.
В другом матче молодежного первенства «Краснодар» принимал «Зенит». Матч закончился вничью 1:1. У петербургской команды мяч забил Андрей Анисимов. У «быков» в добавленное время отличился Никита Сергеев.
После 24 туров молодежного первенства ЦСКА лидирует в турнирной таблице, а «Локомотив» идет на седьмой позиции. «Зенит» занимает шестую строчку, «Краснодар» - пятую.
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