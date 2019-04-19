Молодежка «Спартака» обыграла «Енисей», «Арсенал» разгромил «Уфу» В молодежном первенстве России состоялся 24-й тур.

«Спартак» принимал «Енисей» и победил со счетом 2:1. В составе красно-белых отличились Илья Мазуров и Данила Прошляков. У гостей мяч забил Юрия Марин.

В другом матче туре «Уфа» на своем поле играла с «Арсеналом» и проиграла с крупным счетом – 1:6. В составе тульской команды по дублю оформили Ярослав Ивакин и Артем Максименко, еще по мячу забили Сергей Ильин и Даниил Павлов. У уфимской команды отличился Никита Попов.

После 24 туров молодежного первенства «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, «Енисей» идет на 12-й строчке. «Арсенал» расположился на третьей позиции, «Уфа» - на 14-й.