Федор Щербаченко: «Локомотив» и ЦСКА покажут прагматичный футбол - Советский спорт
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19 апреля 2019 20:04Футбол

Федор Щербаченко: «Локомотив» и ЦСКА покажут прагматичный футбол

Бывший главный тренер «Кубани» Федор Щербаченко поделился мнением о предстоящем матче 24-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом».

- Трудно ожидать от «Локомотива» и ЦСКА такой же результативности, какая была в последнем матче «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом». Я думаю, будет небольшое количество голов, потому что команды покажут прагматичный футбол. Никто не побежит вперед с открытым забралом, соперники скорее сделают ставку на разрушение, чем на активное созидание.

- У армейцев будет дополнительный настрой после поражения от «Оренбурга»?
- ЦСКА, в общем-то, все время играет, можно сказать, на предельном уровне для футболистов, которые сейчас есть в команде. Нельзя сказать, что вот там они сыграли вполсилы, а здесь им нужно гораздо активнее бороться и бегать. Но, наверное, армейцы будут испытывать большее психологическое давление, чем «Локомотив», потому что никому не хочется проигрывать второй матч подряд, - приводит слова Щербаченко «Евро-футбол.ру».

Напомним, что встреча «Локомотив» - ЦСКА пройдет 20 апреля в Москве на домашнем стадионе «Локомотива» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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