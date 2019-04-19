Федор Щербаченко: «Локомотив» и ЦСКА покажут прагматичный футбол

- Трудно ожидать от «Локомотива» и ЦСКА такой же результативности, какая была в последнем матче «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом». Я думаю, будет небольшое количество голов, потому что команды покажут прагматичный футбол. Никто не побежит вперед с открытым забралом, соперники скорее сделают ставку на разрушение, чем на активное созидание.
- У армейцев будет дополнительный настрой после поражения от «Оренбурга»?
- ЦСКА, в общем-то, все время играет, можно сказать, на предельном уровне для футболистов, которые сейчас есть в команде. Нельзя сказать, что вот там они сыграли вполсилы, а здесь им нужно гораздо активнее бороться и бегать. Но, наверное, армейцы будут испытывать большее психологическое давление, чем «Локомотив», потому что никому не хочется проигрывать второй матч подряд, - приводит слова Щербаченко «Евро-футбол.ру».
Напомним, что встреча «Локомотив» - ЦСКА пройдет 20 апреля в Москве на домашнем стадионе «Локомотива» и начнется в 19:00 по московскому времени.
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