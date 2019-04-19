«Химки» дома разгромили «Краснодар-2»

«Химки» на своем поле принимали «Краснодар-2» и победили со счетом 3:0.
В составе подмосковной команды отличились Александр Филин (50-я минута), Аршак Корян (52) и Богдан Мишуков (94).
Благодаря победе «Химки» поднялись на 11-е место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 42 очка. «Краснодар-2» идет на 10-й позиции с 44 баллами.
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