«Химки» дома разгромили «Краснодар-2» - Советский спорт
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19 апреля 2019 20:53ФутболСметанникова Дарья

«Химки» дома разгромили «Краснодар-2»

В Московской области состоялся матч 32-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Химки» на своем поле принимали «Краснодар-2» и победили со счетом 3:0.

В составе подмосковной команды отличились Александр Филин (50-я минута), Аршак Корян (52) и Богдан Мишуков (94).

Благодаря победе «Химки» поднялись на 11-е место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 42 очка. «Краснодар-2» идет на 10-й позиции с 44 баллами.

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