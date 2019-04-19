«Дижон» вырвал победу у «Ренна» в домашнем матче

«Дижон» на своем поле принимал «Ренн» и одержал победу со счетом 3:2.
В составе победителей по мячу забили Наиф Агуэрд (20-я минута), Бенжамин Жаннот (55) и Уэс Саид (83). В составе гостей отличились Адриен Юну (52) и Мбайе Ньянг (61).
«Дижон» идет на 18-м месте в турнирной таблице лиги 1, имея в активе 28 очков. «Ренн» с 43 баллами занимает 11-ю позицию.
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