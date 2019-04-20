СМИ: Иско может стать игроком «Ювентуса» за 85 млн евро - Советский спорт
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20 апреля 2019 10:38ФутболСметанникова Дарья

СМИ: Иско может стать игроком «Ювентуса» за 85 млн евро

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Иско.

Как сообщает Calciomercato, «Ювентус» готов предложить «Реалу» за 26-летнего футболиста 80-85 миллионов евро.

В туринской команде считают, что получить Иско им могут помочь потенциальные трансферы в «Реал» Эдена Азара и Кристиана Эриксена. В таком случае Иско будет вынужден покинуть мадридский клуб.

Контракт испанца с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Иско провел 31 матч, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.

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