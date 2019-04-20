Владимир Стогниенко: Будет сделано все, чтобы показ АПЛ был доступен по не очень большой цене Комментатор Владимир Стогниенко заявил, что перед Okko.Sport холдинга Rambler будет стоять задача по организации удобного и недорогого сервиса по трансляции матчей английской премьер-лиги.

Ранее стало известно, что Okko получил эксклюзивные права на показ в России матчей чемпионата Англии на ближайшие три сезона. Стогниенко возглавит спортивную редакцию сервиса.

«АПЛ с точки зрения видеоконтента или просто показа — самый лучший телевизионный продукт. Это лучшее, что есть в Европе с точки зрения показа и насыщенности звездами. У ВГТРК сейчас регулярных футбольных трансляций нет, только чемпионаты мира и Европы. Тут понятно было изначально, что мне такое предложение интересно.

Это исключительно коммерческая история. Полагаю, что цена будет вполне доступной. Я не думаю, что там будет что-то запредельное по цене. Смартфоны есть у людей не только в городах, но и деревнях. Было бы желание смотреть футбол. Но цена продукта меня не касается, за это отвечают другие отделы.

Будет сделано все, чтобы сервис был доступен не только в больших городах, но и для людей, которые живут в небольших городах, селах и деревнях. Чтобы это не было по запредельной цене. Но эти вопросы нужно задавать коммерческому отделу.

Скажите честно, люди лет пять назад активно скачивали сериалы на торренте? А сейчас многие активно смотрят «Игру престолов» на легальных сервисах. То же самое касается музыки. Чтобы люди легально смотрели продукт, нужно им дать удобный и не супердорогой сервис. Конечно, не все будут покупать, найдутся те, кто будут тырить трансляцию. Люди в массе своей не привыкли платить за трансляции матчей. Задача у нас — дать качественный и удобный контент», — приводит слова Стогниенко телеканал "360".

