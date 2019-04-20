Владимир Стогниенко: Будет сделано все, чтобы показ АПЛ был доступен по не очень большой цене - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 апреля 2019 17:23ФутболСпирин Дмитрий

Владимир Стогниенко: Будет сделано все, чтобы показ АПЛ был доступен по не очень большой цене

Комментатор Владимир Стогниенко заявил, что перед Okko.Sport холдинга Rambler будет стоять задача по организации удобного и недорогого сервиса по трансляции матчей английской премьер-лиги.

Ранее стало известно, что Okko получил эксклюзивные права на показ в России матчей чемпионата Англии на ближайшие три сезона. Стогниенко возглавит спортивную редакцию сервиса.

«АПЛ с точки зрения видеоконтента или просто показа — самый лучший телевизионный продукт. Это лучшее, что есть в Европе с точки зрения показа и насыщенности звездами. У ВГТРК сейчас регулярных футбольных трансляций нет, только чемпионаты мира и Европы. Тут понятно было изначально, что мне такое предложение интересно.

Это исключительно коммерческая история. Полагаю, что цена будет вполне доступной. Я не думаю, что там будет что-то запредельное по цене. Смартфоны есть у людей не только в городах, но и деревнях. Было бы желание смотреть футбол. Но цена продукта меня не касается, за это отвечают другие отделы.

Будет сделано все, чтобы сервис был доступен не только в больших городах, но и для людей, которые живут в небольших городах, селах и деревнях. Чтобы это не было по запредельной цене. Но эти вопросы нужно задавать коммерческому отделу.

Скажите честно, люди лет пять назад активно скачивали сериалы на торренте? А сейчас многие активно смотрят «Игру престолов» на легальных сервисах. То же самое касается музыки. Чтобы люди легально смотрели продукт, нужно им дать удобный и не супердорогой сервис. Конечно, не все будут покупать, найдутся те, кто будут тырить трансляцию. Люди в массе своей не привыкли платить за трансляции матчей. Задача у нас — дать качественный и удобный контент», — приводит слова Стогниенко телеканал "360".

15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
31/01 18:00Теннис
Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса
20/04 13:01Футбол
Руслан Нигматуллин: Семин попробует использовать отсутствие ФернандесаОжиданиями от дерби «Локомотива» и ЦСКА поделился бывший вратарь этих клубов.
20/04 17:10Хоккей
Умница Метсола и гений Хартли. Главные герои плей-оффКубок Гагарина-2019 получился очень ярким. Мы назвали его главных героев.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
20/04 09:20Хоккей
Аномалия в НХЛ! Впервые в истории победители конференций вылетели в первом раунде«Торонто» вышел вперед в серии с «Бостоном», а «Колорадо» высадил из поезда Кубка Стэнли победителя Запада – «Калгари». Подробнее об этом – в обзоре НХЛ.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
20/04 16:40Футбол
У «Тоттенхэма» села батарейка. «Манчестер Сити» победил и вновь возглавил таблицу АПЛБодрый матч на «Этихаде», гол 18-летнего воспитанника, возвращение Зинченко и много другого огня.
28/03 16:42Бокс
Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титулПромоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA.
20/04 11:00Футбол
«Зенит» приехал! Сегодня в Краснодаре — суперматч и полный аншлаг. Интриги 24-го тура РПЛВ очередном туре премьер-лиги «Краснодар» сыграет с «Зенитом», а «Локомотив» - с ЦСКА.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
20/04 11:05Футбол
Дмитрий Хохлов: Подковерных игр в «Динамо» не ждуГлавный тренер бело-голубых рассказал, в чем отличие битвы за чемпионство от борьбы за выживание, которую ведет в этом сезоне столичный клуб.
20/04 09:10Хоккей
«Торонто» побеждает в нечетных матчах. А эксперименты «Бостона» заканчиваются провалом«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Бостон Брюинз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счётом 2:1. Таким образом, «Торонто» повёл в серии — 3-2. И теперь «Кленовые листья» в шаге от выхода во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли.
20/04 01:36Хоккей
ЦСКА титаническим трудом взял Кубок Гагарина. Сил радоваться практически не осталось (ВИДЕО)Все эмоции игроков ЦСКА в одном материале. Мамин счастлив, Сорокин шутит, Попов отмолчался, а Карнаухов – волкодав!
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
11/04 08:00Фигурное катание
А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть!Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?
20/04 14:55Футбол
Владимир Быстров: Я – за интригу. Поэтому «Краснодар» должен победитьБывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» считает предстоящий матч команд определяющим на данном этапе.
20/04 18:00ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Поляк нокаутировал российского бойца (видео), Олейник сразится с Оверимом. ОнлайнСегодня в Санкт-Петербурге в СК "Юбилейный" проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
Новости
17:58 Футбол «Спартак-2» разгромил «Мордовию» и одержал первую победу в ФНЛ с ноября
17:57 Футбол Ведран Чорлука: Финал чемпионата мира со сборной важнее чемпионства «Локомотива» и моей свадьбы
17:47 ММА Россиянин Антигулов проиграл поляку нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео)
17:28 ММА Россиянин Мустафаев нокаутировал представителя Киргизии на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео)
17:23 Футбол Владимир Стогниенко: Будет сделано все, чтобы показ АПЛ был доступен по не очень большой цене
17:09 Теннис Потапова победила Тревизан на Кубке Федерации, россиянки вышли вперед
16:57 Порье – MVP вторых матчей плей-офф Евролиги
16:47 Футбол Зидан рассчитывает, что «Реал» выиграет борьбу за Де Лигта
16:47 Художественная гимнастика Солдатова завоевала золото в многоборье на этапе Кубка мира в Ташкенте
16:25 Футбол «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в АПЛ
16:18 Футбол Валерий Карпин: В плане настроя вопросов нет
16:18 Теннис Медведев проиграл Лайовичу в полуфинале турнира в Монте-Карло (видео)
16:13 Футбол Главный тренер «Спартака» обратился к болельщикам
16:08 Футбол «Парма» сыграла вничью с «Миланом»
15:58 Футбол «Сочи» обыграл «Чертаново» и вышел на второе место в первенстве ФНЛ
15:58 Футбол «Оренбург» на своем поле разгромил «Ростов»
15:47 ММА Бойцов UFC проверили на знание школьной программы (видео)
15:41 Олимпиада Британские спортсмены пропустили 224 допинг-теста в период с 2010 по 2014 год
15:35 Футбол «Ротор» уступил «Армавиру», прервав беспроигрышную серию в ФНЛ
15:29 Велошоссе В международный пул допинг-тестирования входят 43 российских велосипедиста
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика