Владимир Стогниенко: Будет сделано все, чтобы показ АПЛ был доступен по не очень большой цене

Ранее стало известно, что Okko получил эксклюзивные права на показ в России матчей чемпионата Англии на ближайшие три сезона. Стогниенко возглавит спортивную редакцию сервиса.
«АПЛ с точки зрения видеоконтента или просто показа — самый лучший телевизионный продукт. Это лучшее, что есть в Европе с точки зрения показа и насыщенности звездами. У ВГТРК сейчас регулярных футбольных трансляций нет, только чемпионаты мира и Европы. Тут понятно было изначально, что мне такое предложение интересно.
Это исключительно коммерческая история. Полагаю, что цена будет вполне доступной. Я не думаю, что там будет что-то запредельное по цене. Смартфоны есть у людей не только в городах, но и деревнях. Было бы желание смотреть футбол. Но цена продукта меня не касается, за это отвечают другие отделы.
Будет сделано все, чтобы сервис был доступен не только в больших городах, но и для людей, которые живут в небольших городах, селах и деревнях. Чтобы это не было по запредельной цене. Но эти вопросы нужно задавать коммерческому отделу.
Скажите честно, люди лет пять назад активно скачивали сериалы на торренте? А сейчас многие активно смотрят «Игру престолов» на легальных сервисах. То же самое касается музыки. Чтобы люди легально смотрели продукт, нужно им дать удобный и не супердорогой сервис. Конечно, не все будут покупать, найдутся те, кто будут тырить трансляцию. Люди в массе своей не привыкли платить за трансляции матчей. Задача у нас — дать качественный и удобный контент», — приводит слова Стогниенко телеканал "360".
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