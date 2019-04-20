«Марсель» на выезде обыграл «Генгам»

Встреча завершилась со счетом 3:1.
«Марсель» быстро открыл счет: уже на 4-й минуте забил Луис Густаво. В конце первого тайма гости забили во второй раз: на 40-й минуте отличился Лукас Окампос. Во втором тайме хозяева удалось один мяч отыграть: на 56-й минуте точным ударом отметился Йени Н’Гбакото. В добавленное время окончательный результат установил Валер Жермен.
В таблице Лиги 1 «Марсель» (54 очка) располагается на четвертой строчке, а «Генгам» (24) занимает предпоследнее, 19-е место.
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