«Витесс» вдесятером разгромил «Зволле», прервав серию из шести игр без побед в чемпионате - Советский спорт
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20 апреля 2019 22:36Футбол

«Витесс» вдесятером разгромил «Зволле», прервав серию из шести игр без побед в чемпионате

«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого переиграл «Зволле» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Голландии со счетом 4:1.

В составе хозяев дублем отметился Брайан Линссен (9-я, 47-я и 77-я минуты), еще один точный удар на свой счет записал Дауда Мохаммед (73). У гостей отличился Леннарт Тай (23).

Отметим, что на 27-й минуте с поля был удален защитник команды из Арнема Александер Бюттнер.

После этой победы «Витесс» прервал свою серию из шести матчей без побед (5 ничьих, 1 поражение), набрал 47 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Зволле», имея в активе 35 баллов, расположился на 12-м месте.

В следующем туре команда Слуцкого 23 апреля на выезде сыграет против «Аякса».

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