Владимир Абрамов: Такие клубы, как «Спартак» и «Зенит», привыкли тратиться на агентов дорогостоящих игроков Футбольный агент Владимир Абрамов считает, что для богатых клубов важнее купить хорошего игрока, чем выгодно провести сделку.

– Такие клубы, как «Спартак» и «Зенит», привыкли тратиться на агентов дорогостоящих игроков. Российских агентов они подключают редко и работать с ними не любят. Для богатых клубов важнее купить хорошего игрока, чем выгодно провести сделку, поэтому они как бы проверяют реальный уровень игрока через иностранных агентов. За одним посредником цепляется еще один, а там другой, и получается крупная сумма, - цитирует Абрамова Sobesednik.ru.

Ранее сообщалось, что бывший тренер красно-белых Массимо Каррера с удивлением узнал от президента московского клуба Леонида Федуна, что отступные за бразильского нападающего Педро Рошу в «Гремио» стоили 8 миллионов евро, а в «Спартаке» он оказался за 16.