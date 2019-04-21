Денис Попов: «Зенит» может упустить первое место – это же футбол - Советский спорт
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21 апреля 2019 10:28ФутболСметанникова Дарья

Денис Попов: «Зенит» может упустить первое место – это же футбол

«Зенит» обыграл «Краснодар» (3:2) в гостевом матче 24-го тура российской премьер-лиги.

Бывший игрок ЦСКА Денис Попов прокомментировал итог матча в Краснодаре.

«Я думаю, результат в Краснодаре закономерен. «Зенит» был ближе к победе. Ну и сам матч, конечно, получился сумасшедший. Побольше бы нам таких ярких игр!

Раньше Дзюба мог забивать или нет, а против «Краснодара» ему точно надо было отличиться. Потому что этот матч был во многом определяющий в борьбе за чемпионство, учитывая ничью «Локомотива» и ЦСКА.

Питерцы могут упустить первое место — это же футбол. Недавно я был на тренерской учебе в Швейцарии, и все люди из моей группы ставили на «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Один только я сказал, что дальше пройдет «Тоттенхэм», — и оказался прав. Здесь борьба идет до конца, и все может быть. За это мы и любим футбол, да и вообще весь спорт в целом», - цитирует Попова «Спорт уик-энд».

После этой игры «Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», имея в активе 42 балла, занимает третью строчку.

В следующем туре «Зенит» на своем поле сыграет против «Динамо».

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