Денис Попов: «Зенит» может упустить первое место – это же футбол

Бывший игрок ЦСКА Денис Попов прокомментировал итог матча в Краснодаре.
«Я думаю, результат в Краснодаре закономерен. «Зенит» был ближе к победе. Ну и сам матч, конечно, получился сумасшедший. Побольше бы нам таких ярких игр!
Раньше Дзюба мог забивать или нет, а против «Краснодара» ему точно надо было отличиться. Потому что этот матч был во многом определяющий в борьбе за чемпионство, учитывая ничью «Локомотива» и ЦСКА.
Питерцы могут упустить первое место — это же футбол. Недавно я был на тренерской учебе в Швейцарии, и все люди из моей группы ставили на «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Один только я сказал, что дальше пройдет «Тоттенхэм», — и оказался прав. Здесь борьба идет до конца, и все может быть. За это мы и любим футбол, да и вообще весь спорт в целом», - цитирует Попова «Спорт уик-энд».
После этой игры «Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», имея в активе 42 балла, занимает третью строчку.
В следующем туре «Зенит» на своем поле сыграет против «Динамо».
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