«ПСЖ» готов приобрести Заа у «Кристал Пэлас»

Британское издание Daily Express сообщило, что «ПСЖ» готов предложить за нападающего «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха 65 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее 26-летний ивуариец объявил руководству «Пэлас», что хотел бы покинуть команду и попробовать свои силы в Лиге чемпионов.
Заха вляется воспитанником «Кристал Пэлас», в 2013 году уже покидал клуб ради «Манчестер Юнайтед», но не сумел закрепиться в составе манкунианцев и вернулся в родной клуб два года спустя. омимо «ПСЖ», интерес к футболисту проявляет «Тоттенхэм».
В нынешнем сезоне Заха провел за «Кристал Пэлас» 32 матча, забив х мячей.
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