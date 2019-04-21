«ПСЖ» готов приобрести Заа у «Кристал Пэлас» - Советский спорт
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21 апреля 2019 12:18Футбол

«ПСЖ» готов приобрести Заа у «Кристал Пэлас»

По информации британской прессы, нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа может перейти в «ПСЖ».

Британское издание Daily Express сообщило, что «ПСЖ» готов предложить за нападающего «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха 65 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее 26-летний ивуариец объявил руководству «Пэлас», что хотел бы покинуть команду и попробовать свои силы в Лиге чемпионов.

Заха вляется воспитанником «Кристал Пэлас», в 2013 году уже покидал клуб ради «Манчестер Юнайтед», но не сумел закрепиться в составе манкунианцев и вернулся в родной клуб два года спустя. омимо «ПСЖ», интерес к футболисту проявляет «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Заха провел за «Кристал Пэлас» 32 матча, забив х мячей.

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