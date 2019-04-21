Федор Щербаченко: Ракицкий принес «Зениту» чемпионство - Советский спорт
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21 апреля 2019 13:13ФутболСметанникова Дарья

Федор Щербаченко: Ракицкий принес «Зениту» чемпионство

«Зенит» накануне обыграл «Краснодар» (3:2) в матче 24-го тура российской премьер-лиги.

Российский специалист Федор Щербаченко поделился мнением насчет игры «Зенита» в Краснодаре.

«Зенит» всегда пытается идти вперед. На этот раз питерцы показали в атаке много остроты, скажем так. Дзюба забил очень хорошие голы. Вся страна теперь радуется.

Питерцы проявляли характер на протяжении всего матча. С самого начала встречи было понятно, кто борется за первое место, а кто – за Лигу чемпионов.

Сейчас Ракицкий бьет и попадает, но не считаю, что это является для «Зенита» панацеей от всех бед. На сегодняшний день Ракицкий принес «Зениту» чемпионство. Ни у кого больше нет шансов догнать питерцев», - цитирует Щербаченко «Евро-футбол».

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