Брайан Идову: «Локомотив» упустил победу над ЦСКА Защитник «Локомотива» Брайан Идову поделился мнением о ничьей в домашнем матче 24-го тура с ЦСКА (1:1).

«Хорошо сыграли, особенно во втором тайме. Но не реализовали много моментов в концовке и упустили победу. Мы хорошо понимаем друг друга с Жемалетдиновым.

Он забегал защитникам за спину. Жаль, Фарфан неудачно принял мяч после прострела. Если бы обработал, то забил бы сто процентов. Но борьба продолжается», - приводит слова Идову пресс-служба железнодорожников.

«Локомотив», набрав 43 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.