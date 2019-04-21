Брайан Идову: «Локомотив» упустил победу над ЦСКА

«Хорошо сыграли, особенно во втором тайме. Но не реализовали много моментов в концовке и упустили победу. Мы хорошо понимаем друг друга с Жемалетдиновым.
Он забегал защитникам за спину. Жаль, Фарфан неудачно принял мяч после прострела. Если бы обработал, то забил бы сто процентов. Но борьба продолжается», - приводит слова Идову пресс-служба железнодорожников.
«Локомотив», набрав 43 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.
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