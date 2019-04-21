Антонио Валенсия подтвердил свой уход из «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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21 апреля 2019 16:41Футбол

Антонио Валенсия подтвердил свой уход из «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия покинет команду ближайшим летом.

На своей странице в Instagram 33-летний эквадорский футболист опубликовал фотографию трибуны «Олд Траффорд», названную именем сэра Алекса Фергюсона, с подписью «Спасибо». Таким образом, он подтвердил свой уход из «МЮ» нынешним летом.

Антонио Валенсия выступает за «Манчестер» с 2009 года. Его контракт с клубом истекает в конце сезона. В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах команды.

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👏🏽 @manchesterunited

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