Антонио Валенсия подтвердил свой уход из «Манчестер Юнайтед»

На своей странице в Instagram 33-летний эквадорский футболист опубликовал фотографию трибуны «Олд Траффорд», названную именем сэра Алекса Фергюсона, с подписью «Спасибо». Таким образом, он подтвердил свой уход из «МЮ» нынешним летом.
Антонио Валенсия выступает за «Манчестер» с 2009 года. Его контракт с клубом истекает в конце сезона. В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах команды.
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