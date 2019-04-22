Зарплата Погба может помешать его трансферу в «Реал» - Советский спорт
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22 апреля 2019 08:12ФутболЛипкин Антон

Зарплата Погба может помешать его трансферу в «Реал»

«Реалу» придется сделать француза самым высокооплачиваемым игроком команды.

Переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «Реал» может оказаться под вопросом сразу по нескольким причинам, сообщает AS.

Во-первых, из-за зарплаты игрока. По действующему контракту с манкунианцами 26-летний француз зарабатывает 17 миллионов евро в год. Если «Реал» повторит нынешнюю зарплату Погба, то это сделает его самым высокооплачиваемым в команде, что может не понравиться другим игрокам. А в «Реале» всегда с особым вниманием следили за иерархией зарплат. При этом вряд ли Погба, несмотря на свое желание перебраться на «Сантьяго Бернабеу», пойдет на уступки в финансовом вопросе.

Второй фактор – это напряженные отношения «Реала» с агентом француза – Мино Райолой. Голландец, наверняка, будет требовать максимально возможные подъемные для себя и игрока.

И наконец, сам «Манчестер Юнайтед» не намерен продавать игрока после неудачного сезона для команды.

Напомним, ранее сообщалось, что заинтересованность в приобретении своего соотечественника высказал главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

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