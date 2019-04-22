Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» надо избавляться от сорняков Бывший игрок команды в ярости от поражения от «Эвертона».

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о поражении от «Эвертона» (0:4) в 35-м туре премьер-лиги.

«Если честно, я в ярости, – приводит The Telegraph слова Невилла. – Мне стыдно из-за того, что Сульшеру приходится извиняться перед болельщиками.

Я всегда говорил, что если в саду есть сорняки, от них нужно избавляться. Этот сорняк разлагает клуб, он разъедает фундамент дома, и с ним нужно справиться правильным образом.

Вчера я смотрел матч «Манчестер Сити». А «Манчестер Юнайтед» хочет быть там, где сейчас «Ливерпуль» и «Сити». Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Кевин Де Брюйне, Давид Сильва – эти игроки гораздо лучше, чем те, что есть у «Манчестер Юнайтед», и они же работают в два раза больше».

В первом тайме «Эвертон» пробежал на четыре километра больше. «Эвертон»! Нужно умирать на каждом дюйме поля. Просто стыдно было смотреть за некоторыми игроками. Я в полном бешенстве. Такая игра никуда не годится».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» проиграл шесть из последних восьми матчей во всех турнирах.

В среду команда проведет дома дерби с «Сити» в перенесенном матче 31-го тура.