Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» надо избавляться от сорняков

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о поражении от «Эвертона» (0:4) в 35-м туре премьер-лиги.
«Если честно, я в ярости, – приводит The Telegraph слова Невилла. – Мне стыдно из-за того, что Сульшеру приходится извиняться перед болельщиками.
Я всегда говорил, что если в саду есть сорняки, от них нужно избавляться. Этот сорняк разлагает клуб, он разъедает фундамент дома, и с ним нужно справиться правильным образом.
Вчера я смотрел матч «Манчестер Сити». А «Манчестер Юнайтед» хочет быть там, где сейчас «Ливерпуль» и «Сити». Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Кевин Де Брюйне, Давид Сильва – эти игроки гораздо лучше, чем те, что есть у «Манчестер Юнайтед», и они же работают в два раза больше».
В первом тайме «Эвертон» пробежал на четыре километра больше. «Эвертон»! Нужно умирать на каждом дюйме поля. Просто стыдно было смотреть за некоторыми игроками. Я в полном бешенстве. Такая игра никуда не годится».
Напомним, «Манчестер Юнайтед» проиграл шесть из последних восьми матчей во всех турнирах.
В среду команда проведет дома дерби с «Сити» в перенесенном матче 31-го тура.
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