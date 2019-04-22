Назаров спел песню про «Спартак»: В Тулу отправятся, чтобы позабавиться (видео) - Советский спорт
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22 апреля 2019 10:59ФутболСметанникова Дарья

Назаров спел песню про «Спартак»: В Тулу отправятся, чтобы позабавиться (видео)

«Спартак» накануне обыграл «Енисей» (2:0) в домашнем матче 24-го тура российской премьер-лиги.

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил песню красно-белым в преддверии матча 25-го тура с «Арсеналом».

– Кто тебя нашел?

Варвары, видимо, дали нам футбол...

Через страдания, переживания...

Жаждешь в терзаниях – маленький гол

Грозную силою не было сей

Вынесли милого правдой совсем...

В Тулу отправятся, чтобы позабавиться

Если поправятся, жаль, что не все, – спел Назаров.

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Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official)

Напомним, что «Спартак» после 24 туров РПЛ занимает пятое место, имея в активе 39 очков.

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