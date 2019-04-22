Назаров спел песню про «Спартак»: В Тулу отправятся, чтобы позабавиться (видео)

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил песню красно-белым в преддверии матча 25-го тура с «Арсеналом».
– Кто тебя нашел?
Варвары, видимо, дали нам футбол...
Через страдания, переживания...
Жаждешь в терзаниях – маленький гол
Грозную силою не было сей
Вынесли милого правдой совсем...
В Тулу отправятся, чтобы позабавиться
Если поправятся, жаль, что не все, – спел Назаров.
Напомним, что «Спартак» после 24 туров РПЛ занимает пятое место, имея в активе 39 очков.
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