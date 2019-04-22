Полузащитник «Ференбахче» Элмас может продолжить карьеру в «Зените» - Советский спорт
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22 апреля 2019 11:08ФутболСметанникова Дарья

Полузащитник «Ференбахче» Элмас может продолжить карьеру в «Зените»

«Зенит» интересуется полузащитником «Фенербахче» Элифом Элмасом.

Как сообщает fotospor.com, 19-летний хавбек сборной Северной Македонии попал в сферу интересов «Зенита» после того, как петербургский клуб отказался от трансфера полузащитника «Челси» Матео Ковачича.

«Зенит» посчитал сумму трансфера Ковачича, выступающего за «Челси» на правах аренды из «Реала», слишком высокой.

Отмечается, что на Элмаса также претендуют «Интер», «Лацио», «Фиорентина» и «Фенербахче».

В нынешнем сезоне Элмас провел за «Фенербахче» 36 матчей и забил два мяча.

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