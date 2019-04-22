Джанаев пропустил два гола в первом матче за «Медзь»

Сослан Джанаев вышел в стартовом составе на матч 1-го тура второго этапа чемпионата Польши с «Заглембе», который завершился со счетом 2:2. Россиянин отыграл все 90 минут.
31-летний Джанаев перешёл в «Медзь» 27 февраля, подписав с поляками контракт до лета 2019 года.
До этого последним клубом Джанаева был «Рубин», который досрочно расторг с ним контракт 8 февраля. За свою карьеру он успел поиграть также за КАМАЗ, «Спартак», «Ахмат», «Аланию» и «Ростов».
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