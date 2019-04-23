Александр Мирзоян: «Спартаку» было очень важно победить «Енисей», может теперь команду прорвет Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян поделился мнением об игре красно-белых против «Енисея» (2:0) в матче 24-го тура чемпионата России.

- Из-за того, что не было результата, на команду оказывалось психологическое давление, поэтому в начале игры не было легкости. Было очень важно победить, и команда это сделала. Нужен был результат, который вселит уверенность в ребят. Может быть, теперь «Спартак» прорвет. Что касается Гулиева, то ему нужно становиться более зрелым. На футбольном поле больше брать игру на себя. А в обычной жизни не забывать, что он является воспитанником спартаковской академии и мальчишки, которые там учатся, равняются на него, - приводят слова Мирзояна «Известия».

Добавим, что после этой игры «Спартак», набрав 39 очков, расположился на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Арсенала».