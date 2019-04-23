Александр Ташаев: «Спартаку» подходит футбол Кононова Олег Кононов возглавил «Спартак» по ходу сезона.

Полузащитник красно-белых Александр Ташаев оценил работу главного тренера, а также рассказал о своей игре.

«Нам подходит футбол Кононова. Любому игроку нравится футбол, где ты играешь первым номером, стараешься действовать быстро и с контролем мяча. Мне и партнерам такой футбол нравится.

Касательно меня, то чем больше играешь, тем сильнее чувствуешь уверенность, берешь игру на себя. Требуется психологическая уверенности, когда ты знаешь, что будешь играть. Так легче проявить себя. От меня требуется усердно тренироваться», - сказал Ташаев в программе «Футбол России».

После 24 туров российской премьер-лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице.