«Манчестер Сити» готов купить Родри из «Атлетико» за 70 млн евро

По информации The Telegraph, спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн несколько раз просматривал полузащитника «Атлетико» Родри в текущем сезоне.
22-летний Родри должен заменить 34-летнего Фернандиньо. «Манчестер Сити» собирается оформить сделку в летнее трансферное окно.
«Атлетико» готов отпустить Родри за 79 миллионов евро. Если сделка состоится, то полузащитник станет самым дорогим приобретением «горожан».
В нынешнем сезоне Родри провел 42 матча за мадридский клуб, в которых забил два мяча.
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