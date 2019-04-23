«Манчестер Сити» готов купить Родри из «Атлетико» за 70 млн евро - Советский спорт
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23 апреля 2019 10:28ФутболСметанникова Дарья

«Манчестер Сити» готов купить Родри из «Атлетико» за 70 млн евро

Если сделка состоится, то футболист станет самой дорогой покупкой «Манчестер Сити».

По информации The Telegraph, спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн несколько раз просматривал полузащитника «Атлетико» Родри в текущем сезоне.

22-летний Родри должен заменить 34-летнего Фернандиньо. «Манчестер Сити» собирается оформить сделку в летнее трансферное окно.

«Атлетико» готов отпустить Родри за 79 миллионов евро. Если сделка состоится, то полузащитник станет самым дорогим приобретением «горожан».

В нынешнем сезоне Родри провел 42 матча за мадридский клуб, в которых забил два мяча.

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