«Краснодар» обыграл «Ахмат» в молодежном первенстве России - Советский спорт
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23 апреля 2019 18:41ФутболГичунцев Артур

«Краснодар» обыграл «Ахмат» в молодежном первенстве России

Встреча основных команд состоится завтра, 24 апреля.

Футболисты «Краснодара» одержали победу над «Ахматом» в гостевом поединке 25-го тура молодежного первенства России – 2:1.

В составе победителей отличились Андрей Текучев и Михаил Коломийцев, ставший автором победного гола. Единственный мяч для хозяев забил Имран Альсултанов.

Таким образом, «Краснодар» набрал 47 очков и вышел на 2-е место в таблице. В активе «Ахмата» – 30 баллов и 11-я позиция.

Российское молодежное первенство
25-й тур.

«Ахмат-мол» – «Краснодар-мол» 1:2 (1:1)

Голы: Текучев, 35 (0:1), Альсултанов, 43 (1:1), Коломийцев, 90 (1:2).

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