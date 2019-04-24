Александр Мирзоян: У «Арсенала» очень крепкий коллектив, так что «Спартаку» будет непросто - Советский спорт
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24 апреля 2019 07:08ФутболСметанникова Дарья

Александр Мирзоян: У «Арсенала» очень крепкий коллектив, так что «Спартаку» будет непросто

«Спартак» и «Арсенал» сыграют между собой в рамках 25-го тура российской премьер-лиги.

Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян поделился ожиданиями от матча в Туле.

«Матч в Туле будет бескомпромиссным. Надеюсь, победа над «Енисеем» в прошлом туре вселит в команду уверенность. У «Арсенала» очень крепкий коллектив, так что красно-белым будет непросто», - приводят слова Мирзояна «Известия».

Матч «Арсенал» - «Спартак» состоится завтра, 25 апреля, в 20:30 мск.

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