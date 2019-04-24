Александр Мирзоян: У «Арсенала» очень крепкий коллектив, так что «Спартаку» будет непросто

Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян поделился ожиданиями от матча в Туле.
«Матч в Туле будет бескомпромиссным. Надеюсь, победа над «Енисеем» в прошлом туре вселит в команду уверенность. У «Арсенала» очень крепкий коллектив, так что красно-белым будет непросто», - приводят слова Мирзояна «Известия».
Матч «Арсенал» - «Спартак» состоится завтра, 25 апреля, в 20:30 мск.
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону. За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России. Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось. Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу. Овечкин и его «Вашингтон» вылетят из Кубка Стэнли? Как они оказались на краю пропасти?Команда Александра Овечкина рискует вылететь из Кубка Стэнли уже в первом раунде. Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 25-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. Андрей Талалаев: «Нижний Новгород» давно бы вышел в РПЛ, если б захотел«Советский спорт» пообщался с новым главным тренером подмосковных «Химок». Шишки, мох, и пыль. Всё это – «Вегас»! Но что они творят?Сегодня в седьмом матче серии «Вегасу» нужно победить «Сан-Хосе» (начнут в пять утра по Москве). Тогда наш автор останется жив и бодр. За что же он так любит эту команду? Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета. Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг). Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. «Хочу поговорить с Ильей». Что собирается сказать Ковальчуку его новый тренер?Ковальчук провел неудачный сезон, «Лос-Анджелес» – провальный. Команду встряхнули назначением Тодда Маклеллана, будущее Ильи пока неясно. Новый главный тренер ищет серьезного разговора с потускневшим Ковальчуком. Чем все закончится? Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США. Бойцовский клуб: Овечкин бьет финна и материт судей. Теперь его могут дисквалифицировать!У «Каролины» билась вся команда, у «Вашингтона» – один русский капитан. В итоге Ови не выдержал, сорвал свое зло на арбитрах и был удален до конца матча. Безнадежно проигранного – 2:5. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Вспомнит ли Карпин спартаковские времена? Интриги 25-го тураЦентральным в 25-м туре станет матч «Ростов» – «Локомотив». Представляем главные интриги российского мид-уика! Овечкину не засчитали гол, а потом удалили до конца игры. Что произошло, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем все самое интересное, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне вечером «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Максим Боков: Преследователи «Зенита», берите пример с долматовского ЦСКА!Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» вспоминает 1998 год, когда армейцы, за которых он тогда выступал, завершили чемпионат серией из 12 побед и почти догнали «Спартак».