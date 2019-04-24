«Енисей» одержал победу над «Оренбургом» в молодежном первенстве

Футболисты «Енисея» на своем поле обыграли «Оренбург» со счетом 2:0.
В составе победителей отличились Юрий Марин и Никита Раздорских.
После 25 туров молодежного первенства «Енисей» занимает 12-е место в турнирной таблице, «Оренбург» идет на 15-й позиции.
Матч основных команд состоится завтра, 25 апреля, в 16:00 мск.
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