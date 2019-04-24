Джикия забил в ворота ударом с крыши на «Открытие Арене» (видео) - Советский спорт
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24 апреля 2019 11:55ФутболСметанникова Дарья

Джикия забил в ворота ударом с крыши на «Открытие Арене» (видео)

Георгий Джикия стал участником клубной программы «Спартака» «Один день».

Защитник красно-белых исполнил трюк, забив в ворота ударом с крыши на «Открытие Арене».

«Георгий Джикия забил гол с крыши «Открытие Арены». Чем еще можно заняться, когда проводишь день с защитником красно-белых?», - говорится в сообщении.

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