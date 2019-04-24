На «Открытие Арене» может пройти финал Лиги Европы Стадион был построен в 2014 году и вмещает 45 360 человек.

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко сообщил, что стадион «Открытие Арена» заинтересован в проведении финала Лиги Европы в будущем.

«Нам интересно проведение финалов еврокубков, но если говорить про Лигу чемпионов, то мы не подходим по вместимости. Можем претендовать только на финал Лиги Европы. Это интересно, хотя за право провести финал такого соревнования очень большая конкуренция.

«Спартак» держит планку посещаемости домашних матчей. В 2016 году наши показатели были на уровне 27 тыс. человек. В чемпионский год удалось этот показатель поднять до 33 тыс. В среднем, мы держимся на этом уровне», - цитирует Атаманенко ТАСС.