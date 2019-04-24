«Тамбов» одержал первую победу под руководством Григоряна На своем поле «Тамбов» с минимальным счетом обыграл «Шинник».

В матче 33-го тура ФНЛ «Тамбов» принимал ярославский «Шинник». Встреча прошла на стадионе «Спартак» в Тамбове и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол был забит на 87-й минуте полузащитником из Черногории Младеном Кашчеланом.

Таким образом, тамбовский клуб одержал первую победу под руководством Александра Григоряна.

После этого матча «Тамбов» набрал 65 очков сохранил за собой первое место, «Шинник» с 49 очками остался на седьмой строчке в турнирной таблице.