Игорь Коновалов: Будет ли особой игра со «Спартаком»? Для «Рубина» каждый матч очень важен - Советский спорт
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25 апреля 2019 11:30ФутболСметанникова Дарья

Игорь Коновалов: Будет ли особой игра со «Спартаком»? Для «Рубина» каждый матч очень важен

После 25 туров российской премьер-лиги «Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко.

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов оценил игру команды в текущем сезоне, а также поделился ожиданиями от следующего матча.

«Большое количество ничьих у «Рубина» в этом сезоне? Да, есть такое. Где-то для победы не хватает везения, где-то теряем концентрацию и наказывают за это. Но остается только работать еще больше, по-максимуму. Верю, что победы придут.

Будет ли особой игра со «Спартаком»? Для нас каждый матч очень важен, не надо смотреть, «Спартак» это или кто-то еще. За победу всегда дают три очка. Таблица очень плотная, любая команда может отобрать очки у соперника. Вся борьба еще впереди», - цитирует Коновалова Sport24.ru.

Матч 25-го тура «Спартак» - «Рубин» состоится 29 апреля в 19:30 по московскому времени.

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