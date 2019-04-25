Российская футболистка Карпова забила в ворота «Барселоны» (видео)

«Севилья» в рамках 29-го тур чемпионата Испании проиграла «Барселоне» со счетом 2:6.
На 36-й минуте при счете 0:3 российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова забила мяч в ворота «Барселоны».
В текущем сезоне 24-летняя россиянка провела 10 матчей за «Севилью», забив два мяча. В испанскую команду Карпова перешел в январе 2019 года.
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