Российская футболистка Карпова забила в ворота «Барселоны» (видео) - Советский спорт
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25 апреля 2019 11:56ФутболСметанникова Дарья

Российская футболистка Карпова забила в ворота «Барселоны» (видео)

Для Надежды Карповой это второй гол в составе «Севильи».

«Севилья» в рамках 29-го тур чемпионата Испании проиграла «Барселоне» со счетом 2:6.

На 36-й минуте при счете 0:3 российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова забила мяч в ворота «Барселоны».

В текущем сезоне 24-летняя россиянка провела 10 матчей за «Севилью», забив два мяча. В испанскую команду Карпова перешел в январе 2019 года.

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