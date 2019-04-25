Мата может бесплатно перейти в мадридский «Атлетико» - Советский спорт
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25 апреля 2019 13:45ФутболГичунцев Артур

Мата может бесплатно перейти в мадридский «Атлетико»

Об этом сообщает Sport.es.

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата получил предложение от мадридского «Атлетико».

Согласно источнику, трансфер игрока может состояться по окончании сезона.

Отметим, что контракт 30-летнего хавбека с английским клубом истекает этим летом. Таким образом, Мата, ранее защищавший цвета мадридского «Реала», может достаться «Атлетико» абсолютно бесплатно.

Напомним, испанский футболист перебрался на «Олд Траффорд» в 2014 году. За это время он провел 216 матчей, забил 44 гола и отдал 37 голевых передач.

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