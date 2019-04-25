Полузащитник «Анжи»: Команда — банкрот. Ее больше не будет - Советский спорт
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25 апреля 2019 13:47ФутболСметанникова Дарья

Полузащитник «Анжи»: Команда — банкрот. Ее больше не будет

Накануне «Анжи» проиграл ЦСКА (0:2) в гостевом матче 25-го тура российской премьер-лиги.

Полузащитник «Анжи» Игорь Удалый рассказал о финансовых проблемах в махачкалинском клубе.

«Дела все хуже, хуже и хуже. Лично я получал последнюю зарплату в июле 2017 года, скоро будет 2 года, как не платят. У нас нет денег ни на что, я не знаю как мы еще на выезды ездим. Живем в Махачкале в долг, летаем в долг, должны всему миру, дела только хуже и хуже. Мы на 99 процентов знаем, если команда доживет до последней игры, ее не будет. Команда — банкрот. «Анжи» больше не будет.

Только благодаря словам тренера и беседам в раздевалке остаемся в команде, выходим на поле, какие-то еще очки набираем. Надежды с каждым днем все меньше и меньше, ее и так в принципе не было, а чем дальше, тем больше понимаем, что все — это конец», - приводит слова Удалого «Матч ТВ».

«Анжи», у которого 19 очков, по-прежнему занимает предпоследнюю, 15-ю позицию. В следующем туре клуб из Махачкалы 27 апреля сыграет дома с «Ростовом».

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