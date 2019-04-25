Вратарь «Арсенала» Левашов восстановился от травмы Голкипер получил травму 30 марта.

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко сообщил, что вратарь Михаил Левашов восстановился от травмы.

«Левашов уже в общей группе. Все у него нормально, если доктора разрешили играть. Он сам рвется на поле», - цитирует Черевченко «Матч ТВ».

Левашов повредил палец в матче 21-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0), который прошел 30 марта.

Сегодня, 25 апреля, «Арсенал» примет дома «Спартак» в рамках 25-го тура РПЛ.