Вратарь «Арсенала» Левашов восстановился от травмы

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко сообщил, что вратарь Михаил Левашов восстановился от травмы.
«Левашов уже в общей группе. Все у него нормально, если доктора разрешили играть. Он сам рвется на поле», - цитирует Черевченко «Матч ТВ».
Левашов повредил палец в матче 21-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0), который прошел 30 марта.
Сегодня, 25 апреля, «Арсенал» примет дома «Спартак» в рамках 25-го тура РПЛ.
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