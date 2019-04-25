Кристиан Нобоа: Могу назвать себя черным русским (видео) Полузащитник «Зенита» стал участником передачи «Туктамышева+».

Кристиан Нобоа рассказал о своих навыках в русском языке.

«Я умею говорить по-русски, но неправильно, но самое главное, что люди вокруг меня понимают. После того, как прожил в этой стране 11 лет, могу назвать себя черным русским. Очень редко бывает, чтобы иностранец говорил по-русски. Мне комфортно. Знаю русский и испанский, благодаря этому, могу помочь тренеру общаться с Барриосом. Это приятно», - сказал Нобоа.

В нынешнем сезоне 34-летний эквадорец провел 10 матчей за «Зенит», в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Ранее Нобоа выступал за «Рубин» и «Ростов» в чемпионате России.