Фекир после неудачи с «Ливерпулем» может перейти в «Ювентус» - Советский спорт
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26 апреля 2019 09:07ФутболГичунцев Артур

Фекир после неудачи с «Ливерпулем» может перейти в «Ювентус»

Игрок был близок к переезду в АПЛ, но его трансфер не состоялся из-за травмы.

Хавбек «Лиона» Набиль Фекир получил предложение от «Ювентуса». Об этом сообщает L’Equipe.

Согласно источнику, 25-летний полузащитник договорился с руководством французского клуба об уходе этим летом.

Ранее сообщалось, что игрок ведет переговоры о продлении контракта, однако, стороны не смогли договориться из-за его агента.

В текущем сезоне 25-летний француз провел 36 матчей, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач.

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