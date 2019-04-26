Фекир после неудачи с «Ливерпулем» может перейти в «Ювентус»

Хавбек «Лиона» Набиль Фекир получил предложение от «Ювентуса». Об этом сообщает L’Equipe.
Согласно источнику, 25-летний полузащитник договорился с руководством французского клуба об уходе этим летом.
Ранее сообщалось, что игрок ведет переговоры о продлении контракта, однако, стороны не смогли договориться из-за его агента.
В текущем сезоне 25-летний француз провел 36 матчей, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач.
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