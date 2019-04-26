Эрнани: Много работаю и продолжаю искать себя на поле - Советский спорт
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26 апреля 2019 11:46ФутболЛипкин Антон

Эрнани: Много работаю и продолжаю искать себя на поле

«Зенит» сыграет дома с «Крыльями Советов».

Полузащитник «Зенита» Эрнани рассказал о настроении в команде перед матчем 26-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов».

– Конечно, эмоций в некотором смысле чуть больше, чем в обычное время, но продолжаем спокойно работать, как и всегда, – приводит слова 25-летнего бразильца официальный сайт клуба. – Идем от матча к матчу. Нужно найти достаточно уверенную игру, чтобы довести сезон до конца.

– Прогресс некоторых игроков по ходу этого сезона бросается в глаза. У вас есть уникальная возможность рассказать, что изменилось при Семаке – эффектная штанга, уверенная игра. Что изменилось лично для вас?
– Я очень рад. Нахожусь в хорошем настроении. Много и плодотворно работаю, продолжаю искать себя на поле. В последней игре удалось выйти на замену и хорошо сыграть. Надеюсь, у меня появятся и другие шансы проявить себя. Любой футболист старается выполнять указания тренера и выкладываться по максимуму.

В нынешнем сезоне Эрнани провел 24 матча, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

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