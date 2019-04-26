Сергей Семак: Маркизио выбыл на долгое время

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 26-го тура премьер-лиги рассказал о восстановлении травмированных игроков.
«Сашу Ерохина рассчитывали увидеть гораздо раньше, но все пошло не так, как хотелось бы, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – Сроки остаются неопределенными.
Что касается Далера Кузяева, то ситуация более понятная, но пока он тренируется по индивидуальной программе. Повреждение получил (Матиас) Краневиттер. (Клаудио) Маркизио выбыл на долгое время, диагноз и более точные сроки опубликуем на официальном сайте в ближайшее время».
Матч «Зенит» – «Крылья Советов» пройдет 28 апреля на «Газпром Арене». Начало – 16:30 (мск).
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