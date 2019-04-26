Защитник «Барселоны» Умтити решил остаться в каталонском клубе

Защитник сборной Франции Самюэль Умтити принял решение остаться в «Барселоне».
Согласно источнику, чемпион мира хочет набрать форму в летнее межсезонье, и намерен вернуться в стартовый состав.
Ранее сообщалось, что 25-летний футболист получил предложения от топ-клубов Англии и Италии.
Напомним, Умтити получил травму колена и пропустил половину текущего сезона. Ему предложили сделать операцию, но он ответил отказом и выбрал консервативное лечение, из-за чего дольше возвращался в строй.
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