СМИ: «ПСЖ» договорился с «Манчестер Юнайтед» о переходе Эрреры

Как сообщает RMC Sport, «ПСЖ» договорился с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера полузащитника Андера Эрреры летом 2019 года.
По информации издания, Эрреру также хотел вернуть «Атлетик» из Бильбао, но клуб слишком поздно обратился к «Манчестер Юнайтед» по поводу контракта.
Отмечается, что «ПСЖ» подпишет контракт с Эррерой на четыре или пять лет. В нынешнем сезоне 29-летний испанец провел 26 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.
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