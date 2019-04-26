Экс-защитник «Рубина» Навас возглавит селекционный отдел клуба

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас возглавит селекционный отдел клуба. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. В структуру также пойдет Рубен Пулидо, ранее игравший в чемпионатах Испании и Греции.
«Наши обязанности - это селекционная работа. Клуб задает параметры игрока, который требуется, а мы его ищем. Постараемся оказывать всемерную поддержку в части поиска футболистов. В основном будем ориентироваться на европейский и российский рынки, учитывая огромный опыт Наваса.
Мы давно знакомы с Сесаром, и я всегда следил за российским чемпионатом и выступлением Сесара в частности. Был на некоторых матчах «Рубина» в Мадриде, в Греции. По ходу футбольной карьеры я и сам мог оказаться в российском чемпионате, так что он всегда был мне интересен», - цитирует Пулидо официальный сайт клуба.
Напомним, воспитанник «Реала» перешел в «Рубин» в 2009 году из «Расинга» и выступал за команду до 2015 года. После этого испанец провел два сезона в «Ростове», а в 2017 году вернулся в Казань. Всего на его счету 255 матчей за «Рубин», четыре гола и четыре результативные передачи.
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